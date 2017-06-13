Дюмоулин: выиграв Кубок Стэнли, начинаешь ещё больше хотеть сделать это снова

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин поделился эмоциями от завоевания второго подряд Кубка Стэнли. В финале «пингвины» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах.



«Нас постоянно спрашивают, как у нас получается выигрывать без Летанга. Да, его не было на льду, но он был в раздевалке, оставался лидером команды. Здорово выиграть Кубок для него и видеть, как он снова поднимает его над головой.



Есть что-то особенное в плей-офф, я стараюсь сделать всё возможное для партнёров. Они так хорошо играют, выиграть и праздновать всем вместе — это потрясающе. Второй кубок подряд — это сумасшествие, никогда этого не забуду. Когда выигрываешь в первый раз, появляется ещё больше желания сделать это снова. Не хочешь, чтобы кто-то другой поднимал его над головой», — сказал Дюмоулин в эфире Sportsnet.



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