Каллен: Кросби — лучший игрок мира, тут не может быть вопросов

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен после победы в Кубке Стэнли сезона-2016/17 заявил что капитан команды Сидни Кросби является лучшим хоккеистом мира.

«Питтсбург» оформил чемпионство в шестом матче финальной серии с «Нэшвилл Предаторз», победив соперника на его льду со счётом 2:0. Кросби второй год подряд был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли.

«Сид — лучший игрок мира, тут даже не может быть вопросов. Он — наш мотор. Для меня было честью наблюдать за его игрой и выступать с ним за одну команду эти два сезона. Благодарю бога за каждый день, проведённый здесь. Никогда не представлял, что под конец карьеры получу такую возможность», — приводит слова Каллена официальный сайт НХЛ.