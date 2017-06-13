Скабелка: у «Авангарда» будут варианты по 6-му легионеру после драфта расширения

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о селекции.

«Возвращение Семёнова? Очень рад, что талантливый хоккеист вернулся в родной клуб. Семёнов получал в «Металлурге» много игрового времени, набирал очки, прогрессировал — и у него будут все возможности стать в «Авангарде» крепким игроком основного состава. Он усилит нашу команду. Зная реалии нашего хоккея, немного удивился, что с «Кузней» конфликт возник. Ведь раньше в КХЛ алгоритм действий в данных ситуациях не вызывал каких-то споров. В юридические дебри залезать не готов.

Против псевдо Робин Гудов. КХЛ приняла верное решение по «делу Семёнова» Нападающий «Кузни» Кирилл Семёнов признан неограниченно свободным агентом. Почему нейтральное решение КХЛ – единственно верное?

Нашим первым шведским новичком стал 25-летний Деннис Эверберг. Следил за этим форвардом, специально побывал на товарищеском матче сборных Белоруссии и Швеции, лично с игроком говорил. Болели мы за Эверберга и на чемпионате мира. Есть все шансы стать очень сильным приобретением. Он двусторонний игрок, который много отрабатывает в обороне и уверенно себя чувствует на пятачке ворот соперника. Обладая большими габаритами и ростом 193 сантиметра, он показывает подвижный, маневренный хоккей. Имеет опыт игры в НХЛ. Практически те же слова готов повторить и про 24-летнего Юхана Сундстрёма. Следил за этим нападающим ещё в прошлом году, когда работал в «Сибири».

Шестой легионер? Этот момент с президентом клуба, с генеральным менеджером Виктором Шалаевым обсуждали. Есть желание сформировать тройку нападающих-легионеров, но на рынке нужного нам форварда не видим. Всё внимание многих хоккеистов сосредоточено на драфте расширения НХЛ и на «Лас-Вегасе». В «Авангарде» надеемся, что после того, как состав заокеанского клуба-новичка будет сформирован, какие-то варианты у нас появятся. Определённые наработки у нашего селекционного отдела уже есть.

Селекция в клубах уровня «Авангарда» никогда не останавливается. Благодарен руководству клуба за усиление, буквально каждая кандидатура обсуждалась, все решения принимались совместно. «Ястребам» созданы все возможности решать поставленную задачу и выходить в финал конференции», — цитирует тренера Rissia-Hockey.