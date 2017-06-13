Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Скабелка: у «Авангарда» будут варианты по 6-му легионеру после драфта расширения

13 июня 2017, вторник. 09:05. Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о селекции.

«Возвращение Семёнова? Очень рад, что талантливый хоккеист вернулся в родной клуб. Семёнов получал в «Металлурге» много игрового времени, набирал очки, прогрессировал — и у него будут все возможности стать в «Авангарде» крепким игроком основного состава. Он усилит нашу команду. Зная реалии нашего хоккея, немного удивился, что с «Кузней» конфликт возник. Ведь раньше в КХЛ алгоритм действий в данных ситуациях не вызывал каких-то споров. В юридические дебри залезать не готов.

Против псевдо Робин Гудов. КХЛ приняла верное решение по «делу Семёнова»
Нападающий «Кузни» Кирилл Семёнов признан неограниченно свободным агентом. Почему нейтральное решение КХЛ – единственно верное?

Нашим первым шведским новичком стал 25-летний Деннис Эверберг. Следил за этим форвардом, специально побывал на товарищеском матче сборных Белоруссии и Швеции, лично с игроком говорил. Болели мы за Эверберга и на чемпионате мира. Есть все шансы стать очень сильным приобретением. Он двусторонний игрок, который много отрабатывает в обороне и уверенно себя чувствует на пятачке ворот соперника. Обладая большими габаритами и ростом 193 сантиметра, он показывает подвижный, маневренный хоккей. Имеет опыт игры в НХЛ. Практически те же слова готов повторить и про 24-летнего Юхана Сундстрёма. Следил за этим нападающим ещё в прошлом году, когда работал в «Сибири».

Шестой легионер? Этот момент с президентом клуба, с генеральным менеджером Виктором Шалаевым обсуждали. Есть желание сформировать тройку нападающих-легионеров, но на рынке нужного нам форварда не видим. Всё внимание многих хоккеистов сосредоточено на драфте расширения НХЛ и на «Лас-Вегасе». В «Авангарде» надеемся, что после того, как состав заокеанского клуба-новичка будет сформирован, какие-то варианты у нас появятся. Определённые наработки у нашего селекционного отдела уже есть.

Селекция в клубах уровня «Авангарда» никогда не останавливается. Благодарен руководству клуба за усиление, буквально каждая кандидатура обсуждалась, все решения принимались совместно. «Ястребам» созданы все возможности решать поставленную задачу и выходить в финал конференции», — цитирует тренера Rissia-Hockey.

Сведберг покидает Уфу, Бойд перейдёт в «Динамо»! Таблица трансферов КХЛ
«Кузня» продала 7 хоккеистов в «Ак Барс», «Куньлунь» продолжает скупать канадцев, «Салават» ищет ещё одного вратаря – таблица переходов КХЛ.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Лас-Вегас ХК Авангард ХК Металлург Нк Андрей Скабелка Кирилл Семёнов
Новости. Хоккей
13 июня 2017, вторник
10:33 Флёри отказался от запрета на обмен, он будет участвовать в драфте расширения
10:28 Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»
10:15 Генменеджер «Питтсбурга»: Флёри и Мюррей сделали то, на что я надеялся
10:00 Скабелка считает порядка 10 контрольных матчей летом оптимальным числом
09:45 Лингле покинул состав многократного чемпиона Германии «Айсбэрена»
09:30 Телеаудитория финала Кубка Стэнли выросла на 11% в сравнении с прошлым сезоном
09:29 Кудрявцев: просто поговорил с представителем ЦСКА, ничего особенного
09:15 Фазлеев назвал школу «Ак Барса» лучшей в России
09:05 Скабелка: у «Авангарда» будут варианты по 6-му легионеру после драфта расширения
04:56 Каллен: Кросби — лучший игрок мира, тут не может быть вопросов
01:38 Гончар: «Питтсбург» сделал хорошую заявку на династию, есть шанс выиграть ещё
01:01 Дюмоулин: выиграв Кубок Стэнли, начинаешь ещё больше хотеть сделать это снова
00:49 Малкин: будем надеяться, ещё будет шанс, выиграю «Конн Смайт»
00:28 Рашников: задача «Магнитки» — выход в финал, проблем с обороной быть не должно
12 июня 2017, понедельник
23:41 Брылин: Кросби — легенда хоккея, Малкин — один из лучших игроков десятилетия
23:32 «Питтсбург» проведёт чемпионский парад 14 июня
23:15 Рестлер подарил «Питтсбургу» чемпионский пояс в честь победы в Кубке Стэнли
23:03 Лавиолетт: горжусь «Нэшвиллом» и нашей игрой, это тяжёлое поражение
22:40 Летанг: в «Питтсбурге» нет равнодушных, все заботятся друг о друге
22:01 Канадцы назвали Сидни Кросби лучшим спортсменом XXI века
21:50 Вратарь «Питтсбурга» Флёри отказался от запрета на обмен
21:11 «Оттава» попросила Фанёфа отказаться от запрета на обмен
20:49 Защитник «Питтсбурга» Коул играл в плей-офф со сломанными рёбрами и рукой
20:14 Букмекеры называют «Питтсбург» фаворитом на победу в Кубке Стэнли 2018 года
20:02 Болельщики «Питтсбурга» ели сырых сомов после победы над «Нэшвиллом»
20:00 Дмитрий Ерыкалов ответит на вопросы читателей в хоккейном сообществе «ВКонтакте»
19:46 Салливан: у Кросби уникальная воля к победе, он ведёт «Питтсбург» за собой
19:28 Флёри: Мюррей — вратарь будущего для «Питтсбурга», мы вместе хорошо поработали
18:42 Коул: из-за травм «Питтсбург» списывали со счетов, но все ошибались в нас
18:19 Черри: «Питтсбург» вывело из себя, что Малкин не попал в топ-100 игроков НХЛ
18:00 Каменский: в этом плей-офф Малкин был сильнее Кросби
17:47 Суббэн: в следующем сезоне «Нэшвилл» снова выйдет в финал Кубка Стэнли
17:21 Нападающий «Питтсбурга» Бонино играл во втором матче финала со сломанной ногой
17:17 Овечкин: рад за Малкина, отрадно, когда русские ребята выигрывают Кубок Стэнли
16:53 Фазлеев: попади я в «Питтсбург», закончил бы уже с хоккеем
16:20 Экс-ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Бонер возглавил «Флориду»
16:05 ЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Кудрявцеву
15:48 Эллис: «Нэшвилл» играл два месяца и не получил ничего, это отстой
15:15 Тренер «Питтсбурга» по катанию: молодцы ребята – выдержали, добили серию
15:00 Бадюков: Малкина можно назвать легендарным хоккеистом
14:43 Фанатам не дали встретить чемпионов, «Пингвинз» прошли через отдельный терминал
14:41 Форсберг: я горжусь «Нэшвиллом»
14:12 Титов: впечатления от ХК «Сочи» только хорошие, других быть не может
14:00 Юшкевич: наверное, Кросби дали MVP, потому что это канадский хоккеист
13:25 Обнародовано расписание матчей Кубка президента Казахстана — 2017
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017