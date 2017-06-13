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Фазлеев назвал школу «Ак Барса» лучшей в России

13 июня 2017, вторник. 09:15. Хоккей

Нападающий системы клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Радель Фазлеев рассказал о своём уходе из системы «Ак Барса».

«Я подписал контракт не сразу после драфта, а только через год, когда ни одного предложения со стороны «Ак Барса» мне не поступало. Мне было 19 лет, я уже не хотел финансово зависеть от родителей. Мне стыдно было бы в таком же возрасте просить у родителей деньги, тем более тогда им было очень нелегко, отца только-только уволили из школы «Ак Барса».

«Филадельфия» предложила мне контракт, после года наблюдений, консультаций. Было хорошее предложение, выдали мне подписной бонус. Я, конечно же, помню, как много для меня сделал «Ак Барс» в детские годы, это лучшая школа в России, но по своему решению я скажу, что истина проявится через несколько лет, как и то, кто сделал ошибку. Может быть я, что подписал контракт, а может быть, клуб, на какое-то время забывший обо мне», – цитирует хоккеиста «БИЗНЕС Online».

Фазлеев: попади я в «Питтсбург», закончил бы уже с хоккеем
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
Филадельфия Флайерз ХК Ак Барс
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