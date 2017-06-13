Телеаудитория финала Кубка Стэнли выросла на 11% в сравнении с прошлым сезоном

Появились сведения о телеаудитории последнего матча сезона в Национальной хоккейной лиге. Шестой матч серии финала розыгрыша Кубка Гагарина между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл предаторз»(4-2) посмотрели 9,5 миллиона человек. Об этом информирует NBC. В среднем телеаудитория этого поединка составила 7,1 миллиона зрителей.



Каждую из 84 матчей розыгрыша Куба Стэнли в сещоне-2016/17 в среднем посмотрели 1,387 миллиона человек. Сообщается также, что этот показатель вырос на 11 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

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