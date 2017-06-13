Лингле покинул состав многократного чемпиона Германии «Айсбэрена»

Нападающий сборной Беларуси Шарль Лингле покинул немецкий клуб «Айсбэрен». Руководство немецкой команды осталось недовольно выступлением в минувшем сезоне и решило пойти на омоложение.

34-летний форвард пополнил состав многократного чемпиона Германии в январе, причём клуб из Берлина стал для него третьей командой в сезоне. Ранее Лингле выступал за минское «Динамо» и финскую команду «Таппара». За немецкий клуб канадец с белорусским паспортом провёл 21 матч и набрал 12 (5+7) очков. На ЧМ-2017 хоккеист 4 (0+4) набрал очка в 7 матчах. На уровне КХЛ Лингле провёл 277 матчей и набрал в них 188 очков.