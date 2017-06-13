Скабелка считает порядка 10 контрольных матчей летом оптимальным числом

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о плане подготовительной работы к сезону.

«3 июля команда собирается, далее у нас сбор в Германии, турниры в Астане и дома в Омске. Если учесть два турнира и запланированные в Германии встречи с «Витязем» и сборной Италии, то выходим на отметку порядка 10 контрольных матчей. Это оптимальный показатель.

Сбор в апреле? На финише длинного сезона отработать интенсивный двухнедельный сбор непросто, но наши хоккеисты провели его безупречно, сразу приняли все требования. И это очень позитивный сигнал для нашего тренерского штаба. Омск — чем, к сожалению, пока не может похвастаться Новосибирск — уже видел большие хоккейные победы, и это, конечно, отражается на общественных настроениях. Наш штаб прекрасно понимает, что болельщики «Авангарда» более требовательные и более жёсткие по сравнению с торсидой «Сибири», им нужен в первую очередь итоговый результат. При этом всех сибиряков объединяет одно — фанатичная преданность хоккею, любовь к нашей игре.

Нам очень понравился первый омский сбор, большое внимание к нему фанатов, российских СМИ. Надеемся, что в апреле все вместе мы сделали только первый шаг к большим победам. При поддержке наших верных фанатов обязательно осилим и всю дорогу», — цитирует тренера Russia-Hockey.