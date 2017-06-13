Генменеджер «Питтсбурга»: Флёри и Мюррей сделали то, на что я надеялся

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд высказался о вратарской бригаде команды. «Пингвины» выиграли свой второй Кубок Стэнли подряд и пятый за всю историю клуба. Вратарскую бригаду составляли Марк-Андре Флёри и Мэттью Мюррей. Флёри может покинуть команду, в частности есть вариант, при котором он пополнит состав новичка НХЛ «Лас-Вегас Голден Найтс».

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«Флёри, вероятно, лучший командный игрок во всех видах спорта. Он тащил нас в сезоне, тащил через два раунда плей-офф и передал эстафету Мюррею. Я говорил, что нужно сохранить двух вратарей, и эти ребята сделали то, на что я надеялся. Они принесли нам кубок Стэнли», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.