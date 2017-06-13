Флёри отказался от запрета на обмен, он будет участвовать в драфте расширения

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк Андре-Флёри отказался от пункта в своём контракте, запрещающего обмен игрока. Таким образом, хоккеист сможет принять участие в драфте расширения. Об этом информирует инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. По контракту у Флёри остается два года. Зарплата вратаря составляет 5,75 миллионов долларов.



Ему принадлежат клубные рекорды по количеству матчей (691), победам (375) и матчам на ноль (44). Флёри завоевал с американской командой три Кубка Стэнли, в том числе два подряд. Один раз команда уступила в финале плей-офф НХЛ.

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