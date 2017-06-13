Набравший более 100 очков в АХЛ форвард Этан Верек может перейти в «Куньлунь»

Нападающий Этан Верек может пополнить состав китайской команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар». Об этом стало известно «Чемпионату».

26-летний канадский нападающий в прошлом сезоне провёл 2 матча в ECHL за Orlando Solar Bears и набрал в них 3 очка — 2 заброшенных шайбы и 1 голевой пас. Большую часть сезона хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге в составе «Техас Старз» — 27 очков в 55 матчах. Верек в общей сложности провёл на уровне Американской хоккейной лиги 331 матч и набрал в них 120 очков.