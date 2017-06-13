Бонер: я хочу сделать так, чтобы болельщики гордились «Флоридой»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бонер поделился впечатлениями от своего назначения. Последние два сезона специалист работал ассистентом главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Питера Дебура. Бонер начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне-2010/11.

«Я очень хотел стать главным тренером, когда закончу играть. И работал над этим, изучил НХЛ. Считаю, что я к этому готов. Я хочу сделать так, чтобы болельщики гордились командой. Я верю в неё, и меня впечатлил подбор хоккеистов.

Я чувствую, что я собрал всё лучшее во время игровой карьеры и во время работы ассистентом главного тренера. Жизнь даёт вызовы, и на них нужно отвечать», — передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.