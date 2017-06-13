Дебур: «Сан-Хосе» очень жаль терять Бугнера

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал назначение Боба Бугнера главным тренером «Флориды Пантерз». Последние два сезона специалист работал ассистентом главного тренера «Шаркс» Питера Дебура. Бугнер начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне-2010/11.

Экс-ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Бугнер возглавил «Флориду»

«Боб делает следующий шаг в своей тренерской карьере, поздравляю его с этим. Мы благодарим его за вклад, который он внёс для команды и отдельных игроков. Нам очень жаль терять его, но это лучший комплимент для клуба», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.