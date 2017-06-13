Генменеджер «Флориды»: Бугнер — правильный выбор. Боб поразил нас

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал назначение Боба Бугнера главным тренером. Последние два сезона специалист работал ассистентом главного тренера «Шаркс» Питера Дебура. Бонер начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне-2010/11.

Экс-ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Бугнер возглавил «Флориду»

«Боб поразил нас, как никто другой. Его подготовка и страсть удивили нас. У меня был длинный список абсолютно разных парней – младших тренеров, главных тренеров АХЛ, помощников тренеров.



Мне нужны новые голоса, новые лица, новое отношение, более современный подход. Я не хотел возвращаться к прошлому. Я вёл переговоры. Но они были не совсем теми, кого я ищу, чтобы команда двигалась вперёд долгое время. Боб тоже был в списке, а затем мы начали изучать его и вести переговоры. Это был правильный выбор», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.