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Генменеджер «Флориды»: Бугнер — правильный выбор. Боб поразил нас

13 июня 2017, вторник. 13:12. Хоккей

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал назначение Боба Бугнера главным тренером. Последние два сезона специалист работал ассистентом главного тренера «Шаркс» Питера Дебура. Бонер начал тренерскую карьеру в НХЛ в сезоне-2010/11.

Экс-ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Бугнер возглавил «Флориду»

«Боб поразил нас, как никто другой. Его подготовка и страсть удивили нас. У меня был длинный список абсолютно разных парней – младших тренеров, главных тренеров АХЛ, помощников тренеров.

Мне нужны новые голоса, новые лица, новое отношение, более современный подход. Я не хотел возвращаться к прошлому. Я вёл переговоры. Но они были не совсем теми, кого я ищу, чтобы команда двигалась вперёд долгое время. Боб тоже был в списке, а затем мы начали изучать его и вести переговоры. Это был правильный выбор», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Дебур: «Сан-Хосе» очень жаль терять Бугнера
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Флорида Пантерз Боб Бугнер
Новости. Хоккей
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