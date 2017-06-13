Защитник хоккейного клуба СКА Егор Яковлев привёз кубок Гагарина в посёлок Новый Свет в Крыму. Об этом информирует питерский клуб Континентальной хоккейной лиги в своём «Твиттере». Населённый пункт расположен на юго-восточном побережье, рядом с Судаком.

Питерская команда Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2016/17 выиграла свой второй кубок Гагарина. Яковлев перешёл в «армейскую» команду в межсезонье 2015 года.

Также фото можно посмотреть в официальном «Твиттере» питерской команды Континентальной хоккейной лиги