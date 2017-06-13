Василевский: Кучеров не будет всякой фигни говорить, правду никто не любит

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский подвёл итоги сезона.

«Впервые на взрослом уровне моя команда не попала в плей-офф. Хоть благодаря чемпионату мира удалось немного продлить сезон. Знал, что мы с ребятами поедем в сборную. Я люблю то, что делаю, поэтому с удовольствием поехал на чемпионат мира. Я вообще сначала должен был сыграть в Швейцарии за олимпийскую сборную России, но у меня не приехал багаж. Пришлось несколько дней быть без вещей, без формы. Но уже на Чешских играх я был. Воспринимал Евротур как часть подготовки к чемпионату мира. Тем более что я мучился на больших площадках, и эти игры помогли мне адаптироваться.

Почему «Тампа» не попала в плей-офф? Сами виноваты. У нас сезон шёл отрезками, какие-то выдавались хорошими, какие-то – провальными. Эта нестабильность и сказалась на конечном результате. Травма Стэмкоса? Когда лидер ломается второй год подряд, это расстраивает. Стивену не везёт уже второй сезон. Но что сделаешь, зато без него на первый план вышли другие люди, тот же Кучеров.

Интервью Кучерова? На эмоциях можно и не такое сказать. Я не так хорошо знаю, что он сказал. Но я хорошо знаю его, Куч не будет всякой фигни говорить. Правду ведь никто не любит, поэтому многие стараются в интервью быть политкорректными, не давать обидные комментарии. Он не то чтобы хмурый, злой или кого-то ненавидит. Он просто требовательный. Я считаю, что это хорошее качество для игрока. На самом деле он очень весёлый парень.

ЧМ-2017? Были моменты, когда шайбы отскакивали не так, как надо. Но это от большого желания, все парни хотели как лучше. Это хоккей, всё бывает. Полуфинал с Канадой? Всё было спокойно, ничто не предвещало такого третьего периода. Я знаю Купера, он умеет найти нужные слова, когда команда проигрывает. Но и у нас тренер сказал нужные слова.Наверное, мог выручить в эпизоде со вторым голом. Я считаю, это неправильно – искать причину в тренерском штабе. Играют всё равно хоккеисты», — цитирует хоккеиста «Бизнес Online».