Агент Ковальчука: Илья восстановился после операции и готов к любым тренировкам

Нападающий Илья Ковальчук восстановился после операции в связи с травмой колена и готов к тренировкам. Об этом сообщил агент игрока Юрий Николаев.



«Илья полностью восстановился после операции. Он на 100 процентов готов к любым тренировкам», — цитирует агента хоккеиста ТАСС.



Контракт Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. По словам Николаева, с будущим клубом хоккеист определится в ближайшее время.

Ковальчук выиграл с питерской командой два кубка Гагарина. В НХЛ хоккеист доходил до финала розыгрыша кубка Стэнли. Всего на уровне КХЛ хоккеист провёл 299 матчей и набрал в них 297 очков. В НХЛ на счету Ковальчука 848 матчей и 843 очка.