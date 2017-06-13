Василевский назвал Бишопа одним из тех, кого считает своим другом

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об игре с Беном Бишопом, Матче звёзд и экипировке.

«В первый год мы, может, не особенно общались с Бишопом: у меня и знаний языка не хватало. Но в последние два года мы с ним наоборот, сдружились. Нельзя сказать, что стали лучшими друзьями, но Биш – один из тех, кого я считаю своим другом. Я у него спрашивал про «Лос-Анджелес», он меня – про «Тампу». Он поздравлял, хвалил за хорошую игру. В каких-то моментах он ведь меня даже готовил, подсказывал.

Если раньше, когда мы играли с Бишопом, я себя нагружал в зале, чтобы быть в форме, то сейчас стал больше времени стал уделять отдыху, восстановлению. Это не значит, что я стал меньше работать. Появилось больше эмоций, больше сил. Просто я добавил много восстановительных процедур, потому что под конец сезона всегда бывают травмы.

Экипировка? Летом все вратари начинают пробовать что-то новое. Некоторые бренды выходят на связь, предлагают свою амуницию. «Бауэр» обращались, с самого драфта хотели, чтобы я играл в их форме. У них очень технологичная экипировка. Покупаем. Щитки стоят только две тысячи долларов. Но экипировку оплачивает полностью клуб. Почти все профессиональные бренды стоят одинаково. В сумме тысяч пять долларов, думаю. Шлем – ещё тысяча, плюс покраска столько же. В год уходит, наверное, пары четыре щитков. НХЛ такая лига, что там чуть ли не безлимитные возможности с формой. Ловушки? Нужно пар пять-шесть. Щитки вот меня не так волнуют, а перчатки я люблю новые. Нагрудники и шорты по возможности тоже меняю.

Матч звёзд? Это зависит от того, как буду играть. Если докажу, что достоин, то с удовольствием бы сыграл. Это реально, всё от меня зависит. Я много отзывов слышал о Матчах звёзд, все говорят, что это одно из самых ярких событий в сезоне. Слышал, что в этом году Уфа принимала Матч звёзд КХЛ. Тоже лестные отзывы были, но Уфа умеет организовывать такие мероприятия, я вообще не удивлён», — цитирует игрока «Бизнес Online».