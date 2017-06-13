Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Василевский назвал Бишопа одним из тех, кого считает своим другом

13 июня 2017, вторник. 16:00. Хоккей

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об игре с Беном Бишопом, Матче звёзд и экипировке.

«В первый год мы, может, не особенно общались с Бишопом: у меня и знаний языка не хватало. Но в последние два года мы с ним наоборот, сдружились. Нельзя сказать, что стали лучшими друзьями, но Биш – один из тех, кого я считаю своим другом. Я у него спрашивал про «Лос-Анджелес», он меня – про «Тампу». Он поздравлял, хвалил за хорошую игру. В каких-то моментах он ведь меня даже готовил, подсказывал.

Если раньше, когда мы играли с Бишопом, я себя нагружал в зале, чтобы быть в форме, то сейчас стал больше времени стал уделять отдыху, восстановлению. Это не значит, что я стал меньше работать. Появилось больше эмоций, больше сил. Просто я добавил много восстановительных процедур, потому что под конец сезона всегда бывают травмы.

Экипировка? Летом все вратари начинают пробовать что-то новое. Некоторые бренды выходят на связь, предлагают свою амуницию. «Бауэр» обращались, с самого драфта хотели, чтобы я играл в их форме. У них очень технологичная экипировка. Покупаем. Щитки стоят только две тысячи долларов. Но экипировку оплачивает полностью клуб. Почти все профессиональные бренды стоят одинаково. В сумме тысяч пять долларов, думаю. Шлем – ещё тысяча, плюс покраска столько же. В год уходит, наверное, пары четыре щитков. НХЛ такая лига, что там чуть ли не безлимитные возможности с формой. Ловушки? Нужно пар пять-шесть. Щитки вот меня не так волнуют, а перчатки я люблю новые. Нагрудники и шорты по возможности тоже меняю.

Матч звёзд? Это зависит от того, как буду играть. Если докажу, что достоин, то с удовольствием бы сыграл. Это реально, всё от меня зависит. Я много отзывов слышал о Матчах звёзд, все говорят, что это одно из самых ярких событий в сезоне. Слышал, что в этом году Уфа принимала Матч звёзд КХЛ. Тоже лестные отзывы были, но Уфа умеет организовывать такие мероприятия, я вообще не удивлён», — цитирует игрока «Бизнес Online».

Василевский: Кучеров не будет всякой фигни говорить, правду никто не любит
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Бен Бишоп Матч звёзд КХЛ Матч звёзд НХЛ
Новости. Хоккей
13 июня 2017, вторник
16:51 Защитник Болье может покинуть «Монреаль» в результате обмена
16:20 Пашков: конфликт в «Динамо» — следствие многолетней неразберихи в обществе
16:15 Щехура: сама вероятность попасть на ОИ-2018 очень сильно мотивирует
16:03 Пятым легионером «Автомобилиста» стал канадский форвард Бек с опытом игры в НХЛ
16:00 Василевский назвал Бишопа одним из тех, кого считает своим другом
15:38 Агент Ковальчука: Илья восстановился после операции и готов к любым тренировкам
15:30 Скабелка сказал, что в «Авангарде» не будет никаких «банд»
14:45 Р. Ротенберг: Кросби был хорош весь сезон, но в плей-офф НХЛ был лучше Малкин
14:35 Василевский: Кучеров не будет всякой фигни говорить, правду никто не любит
14:06 Яковлев привёз кубок Гагарина в посёлок Новый Свет в Крыму
13:47 ФХР ведёт переговоры с канадцами об участии в Кубке Первого канала
13:21 Верите ли вы, что Евгений Малкин может вернуться в Россию?
13:12 Генменеджер «Флориды»: Бугнер — правильный выбор. Боб поразил нас
13:02 Дебур: «Сан-Хосе» очень жаль терять Бугнера
12:49 Юдзи Ивамото — первый за 20 лет доморощенный главный тренер сборной Японии
12:14 Бугнер: я хочу сделать так, чтобы болельщики гордились «Флоридой»
11:21 Ещё один экс-партнёр Гурьянова по «Техасу» Верек может перейти в «Куньлунь»
10:56 Вратарь Кудрявцев, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Барыс»
10:28 Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»
10:15 Генменеджер «Питтсбурга»: Флёри и Мюррей сделали то, на что я надеялся
10:00 Скабелка считает порядка 10 контрольных матчей летом оптимальным числом
09:45 Лингле покинул состав многократного чемпиона Германии «Айсбэрена»
09:30 Телеаудитория финала Кубка Стэнли выросла на 11% в сравнении с прошлым сезоном
09:29 Кудрявцев: просто поговорил с представителем ЦСКА, ничего особенного
09:15 Фазлеев назвал школу «Ак Барса» лучшей в России
09:05 Скабелка: у «Авангарда» будут варианты по 6-му легионеру после драфта расширения
04:56 Каллен: Кросби — лучший игрок мира, тут не может быть вопросов
01:38 Гончар: «Питтсбург» сделал хорошую заявку на династию, есть шанс выиграть ещё
01:01 Дюмоулин: выиграв Кубок Стэнли, начинаешь ещё больше хотеть сделать это снова
00:49 Малкин: будем надеяться, ещё будет шанс, выиграю «Конн Смайт»
00:28 Рашников: задача «Магнитки» — выход в финал, проблем с обороной быть не должно
12 июня 2017, понедельник
23:41 Брылин: Кросби — легенда хоккея, Малкин — один из лучших игроков десятилетия
23:32 «Питтсбург» проведёт чемпионский парад 14 июня
23:15 Рестлер подарил «Питтсбургу» чемпионский пояс в честь победы в Кубке Стэнли
23:03 Лавиолетт: горжусь «Нэшвиллом» и нашей игрой, это тяжёлое поражение
22:40 Летанг: в «Питтсбурге» нет равнодушных, все заботятся друг о друге
22:01 Канадцы назвали Сидни Кросби лучшим спортсменом XXI века
21:50 Вратарь «Питтсбурга» Флёри отказался от запрета на обмен
21:11 «Оттава» попросила Фанёфа отказаться от запрета на обмен
20:49 Защитник «Питтсбурга» Коул играл в плей-офф со сломанными рёбрами и рукой
20:14 Букмекеры называют «Питтсбург» фаворитом на победу в Кубке Стэнли 2018 года
20:02 Болельщики «Питтсбурга» ели сырых сомов после победы над «Нэшвиллом»
20:00 Дмитрий Ерыкалов ответит на вопросы читателей в хоккейном сообществе «ВКонтакте»
19:46 Салливан: у Кросби уникальная воля к победе, он ведёт «Питтсбург» за собой
19:28 Флёри: Мюррей — вратарь будущего для «Питтсбурга», мы вместе хорошо поработали
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017