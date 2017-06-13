Пятым легионером «Автомобилиста» стал канадский форвард Бек с опытом игры в НХЛ

Состав «Автомобилиста» пополнил канадский нападающий Тейлор Бек. Контракт рассчитан на год. Об этом информирует официальный сайт клуба.



Профессиональную карьеру Бек начинал в команде Guelph Storm (OHL). В 2009 году на драфте НХЛ в третьем раунде хоккеист был выбран клубом «Нэшвилл Предаторз». Со следующего года Тейлор выступал в АХЛ за фарм-клуб «хищников». В НХЛ нападающий дебютировал в 2012-м, набрав за 16 матчей 7 (3+4) очков. В 2015-м он перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс», но большую часть сезона провёл в АХЛ. Основную часть прошлого сезона форвард выступал за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» и вошёл в символическую пятерку АХЛ, набрав 66 (19+47) очков в 56 матчах.



Всего в АХЛ новичок уральской команды сыграл 315 матчей, набрав 235 (82+153) очков. В НХЛ на счету игрока 23 (11+12) очка в 97 матчах.

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