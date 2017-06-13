Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник Болье может покинуть «Монреаль» в результате обмена

13 июня 2017, вторник. 16:51. Хоккей

«Монреаль Канадиенс» может обменять защитника Натана Болье перед драфтом расширения. Об этом информирует журналист Sportsnet Эрик Энджелс. «Канадцы» планируют защитить других игроков обороны.

Срок действия контракта 24-летнего игрока истекает этим летом, он может стать ограниченно свободным агентом.В сезоне-2016/17 Болье провёл 80 матчей и набрал в них 30 (4+26) очков. Показатель полезности защитника канадской команды составил «+5». «Монреаль» вылетел на стадии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

6 лучших игроков, которые могут достаться «Вегасу» на драфте расширения НХЛ
10 дней остаётся до драфта расширения, когда новый клуб НХЛ будет набирать себе состав. Кто будет самой желанной добычей для «рыцарей»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Монреаль Канадиенс
Новости. Хоккей
13 июня 2017, вторник
16:51 Защитник Болье может покинуть «Монреаль» в результате обмена
16:20 Пашков: конфликт в «Динамо» — следствие многолетней неразберихи в обществе
16:15 Щехура: сама вероятность попасть на ОИ-2018 очень сильно мотивирует
16:03 Пятым легионером «Автомобилиста» стал канадский форвард Бек с опытом игры в НХЛ
16:00 Василевский назвал Бишопа одним из тех, кого считает своим другом
15:38 Агент Ковальчука: Илья восстановился после операции и готов к любым тренировкам
15:30 Скабелка сказал, что в «Авангарде» не будет никаких «банд»
14:45 Р. Ротенберг: Кросби был хорош весь сезон, но в плей-офф НХЛ был лучше Малкин
14:35 Василевский: Кучеров не будет всякой фигни говорить, правду никто не любит
14:06 Яковлев привёз кубок Гагарина в посёлок Новый Свет в Крыму
13:47 ФХР ведёт переговоры с канадцами об участии в Кубке Первого канала
13:21 Верите ли вы, что Евгений Малкин может вернуться в Россию?
13:12 Генменеджер «Флориды»: Бугнер — правильный выбор. Боб поразил нас
13:02 Дебур: «Сан-Хосе» очень жаль терять Бугнера
12:49 Юдзи Ивамото — первый за 20 лет доморощенный главный тренер сборной Японии
12:14 Бугнер: я хочу сделать так, чтобы болельщики гордились «Флоридой»
11:21 Ещё один экс-партнёр Гурьянова по «Техасу» Верек может перейти в «Куньлунь»
10:56 Вратарь Кудрявцев, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Барыс»
10:28 Защитник Шинкевич продлил контракт с минским «Динамо»
10:15 Генменеджер «Питтсбурга»: Флёри и Мюррей сделали то, на что я надеялся
10:00 Скабелка считает порядка 10 контрольных матчей летом оптимальным числом
09:45 Лингле покинул состав многократного чемпиона Германии «Айсбэрена»
09:30 Телеаудитория финала Кубка Стэнли выросла на 11% в сравнении с прошлым сезоном
09:29 Кудрявцев: просто поговорил с представителем ЦСКА, ничего особенного
09:15 Фазлеев назвал школу «Ак Барса» лучшей в России
09:05 Скабелка: у «Авангарда» будут варианты по 6-му легионеру после драфта расширения
04:56 Каллен: Кросби — лучший игрок мира, тут не может быть вопросов
01:38 Гончар: «Питтсбург» сделал хорошую заявку на династию, есть шанс выиграть ещё
01:01 Дюмоулин: выиграв Кубок Стэнли, начинаешь ещё больше хотеть сделать это снова
00:49 Малкин: будем надеяться, ещё будет шанс, выиграю «Конн Смайт»
00:28 Рашников: задача «Магнитки» — выход в финал, проблем с обороной быть не должно
12 июня 2017, понедельник
23:41 Брылин: Кросби — легенда хоккея, Малкин — один из лучших игроков десятилетия
23:32 «Питтсбург» проведёт чемпионский парад 14 июня
23:15 Рестлер подарил «Питтсбургу» чемпионский пояс в честь победы в Кубке Стэнли
23:03 Лавиолетт: горжусь «Нэшвиллом» и нашей игрой, это тяжёлое поражение
22:40 Летанг: в «Питтсбурге» нет равнодушных, все заботятся друг о друге
22:01 Канадцы назвали Сидни Кросби лучшим спортсменом XXI века
21:50 Вратарь «Питтсбурга» Флёри отказался от запрета на обмен
21:11 «Оттава» попросила Фанёфа отказаться от запрета на обмен
20:49 Защитник «Питтсбурга» Коул играл в плей-офф со сломанными рёбрами и рукой
20:14 Букмекеры называют «Питтсбург» фаворитом на победу в Кубке Стэнли 2018 года
20:02 Болельщики «Питтсбурга» ели сырых сомов после победы над «Нэшвиллом»
20:00 Дмитрий Ерыкалов ответит на вопросы читателей в хоккейном сообществе «ВКонтакте»
19:46 Салливан: у Кросби уникальная воля к победе, он ведёт «Питтсбург» за собой
19:28 Флёри: Мюррей — вратарь будущего для «Питтсбурга», мы вместе хорошо поработали
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуживал ли Евгений Малкин титула MVP розыгрыша Кубка Стэнли?
Архив →
© championat.com, 2000–2017