Защитник Болье может покинуть «Монреаль» в результате обмена

«Монреаль Канадиенс» может обменять защитника Натана Болье перед драфтом расширения. Об этом информирует журналист Sportsnet Эрик Энджелс. «Канадцы» планируют защитить других игроков обороны.



Срок действия контракта 24-летнего игрока истекает этим летом, он может стать ограниченно свободным агентом.В сезоне-2016/17 Болье провёл 80 матчей и набрал в них 30 (4+26) очков. Показатель полезности защитника канадской команды составил «+5». «Монреаль» вылетел на стадии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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