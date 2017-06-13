Женская сборная России проведёт сбор в США и сыграет с клубами женской НХЛ

Женская сборная России по хоккею проведёт сбор в США в рамках подготовки к Олимпиаде 2018 года и примет участие в шести матчах с командами женской НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.



Сбор пройдёт с 11 по 23 октября, за это время женская сборная сыграет по два матча с «Бостон Прайд», «Коннектикут Уэйл» и «Нью-Йорк Риветерз». В 2016 году команда проводила аналогичный сбор в Северной Америке, сыграв пять матчей.

«Наша команда с нетерпением ждёт поездки в США, где мы снова сыграем с лучшими хоккеистками женской НХЛ. Чтобы команда росла, надо играть против лучших — именно такие игроки представлены в этой лиге», — сказала генеральный менеджер женской сборной Ольга Вотоловская.