«Виннипег» заключил новый контракт с нападающим Данё

«Виннипег Джетс» договорился об условиях нового контракта с нападающим Марко Данё, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 850 тысяч.



22-летний словацкий форвард в прошедшем сезоне провёл 38 матчей, в которых набрал 11 (4+7) баллов за результативность. Он пропустил треть регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела. Ранее он также выступал за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс», всего в НХЛ на его счету 42 (17+25) очков в 107 матчах.