Прямой эфир с Дмитрием Ерыкаловым в хоккейном сообществе в соцсети «ВКонтакте»

В официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте» начался видеоэфир с журналистом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым, во время которого наш автор ответит на ваши вопросы и выскажет своё мнение о последних громких событиях в мире хоккея.

В хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» можно прочитать последние хоккейные новости и аналитику на актуальные темы последних дней. В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеоэфиры с участием людей из хоккейного мира.

Вы также можете посмотреть прямую видеотрансляцию в официальном аккаунте раздела «Хоккей» в «ВКонтакте».