Селянне: сборная Финляндии играет пассивно, мало нацеленности на ворота

Финский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне раскритиковал игру сборной Финляндии в прошедшем сезоне. Команда проиграла три матча на Кубке мира 2016 года, забив лишь один гол, а также не смогла выиграть медали на чемпионате мира 2017 года.

«На Кубке мира стало для меня большим сюрпризом, насколько Финляндия отстаёт от других команд в умении завершить розыгрыш, нацеленности на ворота, качестве бросков. Я имею в виду уверенность игроков в том, что они забьют. Мы забивали реже, чем другие топ-команды. Именно тогда все осознали проблему. Когда национальная команда придерживается пассивной тактики, количество голов снижается автоматически», — цитирует Селянне YLE.