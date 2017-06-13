Защитник Туукка Мянтюля перешёл в «Югру»

«Югра» заключила односторонний контракт на один сезон с защитником Тууккой Мянтюля, сообщается на официальном сайте КХЛ.

36-летний Мянтюля в прошедшем сезоне выступал в составе «Куньлунь Ред Стар». Он провёл 57 матчей регулярного чемпионата, набрав 24 (10+14) балла за результативность при показателе полезности "-2", а также четыре игры в плей-офф, отметившись двумя заброшенными шайбами и пятью голевыми передачами. Ранее Мянтюля также выступал аз «Медвешчак», «Амур», новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик», всего в КХЛ на его счету 89 (26+63) очков в 225 матчах.