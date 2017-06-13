«Трактор» продлил контракт с Мошаровым, «Витязь» подписал Кулагина

«Трактор» заключил двустороннее соглашение на один год с нападающим Денисом Мошаровым, который в прошедшем сезоне провёл восемь матчей за челябинский клуб. «Витязь» заключил двусторонний контракт на два сезона с нападающим Александром Кулагиным, который расторг соглашение с «Локомотивом». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Кроме того, «Локомотив» подписал на новых условиях односторонний контракт с вратарём Алексеем Мурыгиным – он будет выступать за ярославский клуб ещё в течение двух сезонов. По соглашению сторон расторгнут контракт между «Адмиралом» и защитником Дмитрием Возовиком.