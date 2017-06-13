Джастин Азеведу продлил контракт с «Ак Барсом» на один год

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Джастином Азеведу. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

29-летний Азеведу перешёл в «Ак Барс» из пражского «Льва» три года назад. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набрав 34 (13+21) очка. В 15 играх плей-офф отметился тремя заброшенными шайбами и семью передачами. Всего в КХЛ на его счету 207 (78+129) баллов за результативность в 283 матчах при показателе полезности "+49".