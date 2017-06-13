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Дарлинг: в 2011-м я был алкоголиком, а в 2015-м выиграл Кубок Стэнли с «Чикаго»

13 июня 2017, вторник. 22:43. Хоккей

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Скотт Дарлинг рассказал о своём пути в НХЛ через низшие лиги, алкоголизм, социофобию — к завоеванию Кубка Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс».

«Алкоголь помогал мне бороться с социофобией. С 17 лет я начал выпивать, чтобы отключить голову и чувствовать себя нормальным. Я был задрафтован «Финиксом» и играл за Университет Мэна, учился и тусовался. Опаздывал на тренировки из-за похмелья. В конце второго курса меня выгнали из команды. Я был молод и глуп, думал: «Да пошли они все, я поеду в лагерь «Койотс» и попаду в команду». Я продержался шесть дней. Меня отправили в ECHL, где я тренировался, пил и спал. Это вгоняло в депрессию. Я продержался несколько недель, потом пропустил тренировку, и мне сказали собирать вещички.

Мне некуда было идти, я и так был в низшем клубе, ниже только Южная лига. Я стал играть в Луизиане, но вместо того, чтобы принять реальность, пил, чтобы забыться. Каждый вечер заканчивался с бутылкой. Это продолжалось семь месяцев. Я не получал удовольствия от выпивки, мне она физически была необходима. Потом клуб отказался от меня. Работы не было, образования тоже. Проснувшись один раз с похмелья, я решил лечиться и 1 июля 2011 года пришёл в реабилитационный центр. Ещё в больнице со мной заключила контракт команда «Миссисипи Риверкингз». В том сезоне я научился чувствовать себя в своей тарелке, ходил гулять с ребятами, но не пил.

Летом я жил у родителей в подвале, работал строителем. По утрам я начал бегать, чтобы привести себя в форму. Следующие два года я провёл в низших лигах, меня вызывали как экстренную замену. Это сумасшествие, как меня бросало по разным лигам. Никто до меня не попадал в НХЛ из Южной лиги. Оттуда даже в ECHL сложно попасть, а уж в АХЛ — вообще чудо. В начале сезона-2013/14 я был в фарме «Нэшвилла» в ECHL, и Пекка Ринне выбыл на четыре месяца. Всех вратарей переводили в лигу повыше, я оказался в АХЛ и здорово играл. 1 июля 2014 года я заключил контракт с «Чикаго». Я даже не догадывался, что буду играть в плей-офф НХЛ. 26 октября меня впервые вызвали в основу. Я не помню той игры, знаю только, что мы победили 2:1. Я сыграл ещё 13 матчей, а в первой игре плей-офф вышел на замену при счёте 0:3. Всё было в тумане. Мы отыгрались и победили в овертайме. Мы обыграли «Нэшвилл» в шести матчах, потом в «рамку» вернулся Кори Кроуфорд. Когда мы вышли в финал, я даже не мог осознать, что происходит. До меня дошло за четыре минуты до конца шестого матча, когда Кейн сделал счёт 2:0. Я понял, что мы выиграем Кубок Стэнли. Я выиграю Кубок Стэнли. Потом я стоял позади всех и ждал, когда мне передадут кубок. Кто-то мне его дал, и я сделал то, чего никогда не делаю. Я закричал при всех. Три года с «Чикаго» были лучше, чем самая заветная мечта.

Большую часть жизни я чувствовал себя одиноким. Поэтому я пил. Я ни с кем не чувствовал связи, переживал, что обо мне подумают. Теперь я могу честно сказать, что все парни в «Чикаго» были для меня большими друзьями, и это не шутка», — написал Дарлинг в колонке на Players' Tribune.

Источник: The Players' Tribune Сообщить об ошибке
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Чикаго Блэкхоукс
Новости. Хоккей
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