«Питтсбург» не откажется от встречи с Трампом в Белом доме

«Питтсбург Пингвинз», завоевавший Кубок Стэнли, выступил с заявлением, что не откажется от посещения Белого дома и встречи с президентом США Дональдом Трампом. Президент клуба Дэвид Морхаус дал такой комментарий после того, как в СМИ появилась информация, что чемпион НБА «Голден Стэйт» не станет посещать резиденцию главы государства.



«Питтсбург» никогда не откажется от посещения Белого дома. Если нас пригласят, мы придём командой. Мы уважаем должность президента и то, что она символизирует. Любое несогласие с проводимой политикой можно выразить другими способами», — цитирует Морхауса Pittsburgh Post-Gazette.

По традиции президент США каждый год принимает чемпионов НБА и НХЛ у себя в резиденции.