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«Нэшвилл» подписал новый однолетний контракт с защитником Вебером

13 июня 2017, вторник. 23:28. Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании нового контракта с защитником Янником Вебером на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 650 тысяч.

28-летний швейцарский защитник в прошедшем сезоне провёл 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности "+1". В плей-офф он помог своей команде впервые в истории выйти в финал Кубка Стэнли, где «хищники» проиграли «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах. В 22 играх плей-офф Вебер сделал одну передачу и заработал показатель полезности «0».

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Источник: Официальный сайт "Нэшвилл Предаторз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
13 июня 2017, вторник
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