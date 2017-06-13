«Нэшвилл» подписал новый однолетний контракт с защитником Вебером

«Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании нового контракта с защитником Янником Вебером на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 650 тысяч.



28-летний швейцарский защитник в прошедшем сезоне провёл 73 матча в регулярном чемпионате, набрав 8 (1+7) очков при показателе полезности "+1". В плей-офф он помог своей команде впервые в истории выйти в финал Кубка Стэнли, где «хищники» проиграли «Питтсбург Пингвинз» в шести матчах. В 22 играх плей-офф Вебер сделал одну передачу и заработал показатель полезности «0».

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