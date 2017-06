Игроки «Питтсбурга» спели We are the champions в победной раздевалке

Игроки «Питтсбург Пингвинз» после завоевания Кубка Стэнли во время празднования в раздевалке хором спели известную песню группы Queen — We are the champions.



В финальной серии «пингвины» одержали победу над «Нэшвилл Предаторз», выиграв шестой матч в гостях со счётом 2:0. Ранее были повержены «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Оттава Сенаторз».



«Питтсбург» завоевал пятый Кубок Стэнли в своей истории и стал первой командой с 1998 года, которой удалось защитить чемпионский титул. В 1997 и 1998 годах побеждал «Детройт Ред Уингз».



Самым ценным игроком плей-офф был признан Сидни Кросби, а Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром.

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.

