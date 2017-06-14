Гончар: в 2016 году моего имени не было на Кубке Стэнли, в этом точно будет

Тренер защитников «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал, почему его имя не выгравировали на Кубке Стэнли в 2016 году. В 2017-м «Питтсбург» защитил чемпионский титул, Гончар стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В 2009-м он стал чемпионом в качестве игрока, в 2016 и 2017 годах — как тренер.



«Лимит фамилий, которые можно нанести на кубок, — это одно. А второе — у меня в прошлом году была такая должность в „Питтсбурге“, что я и за фарм-клуб отвечал в том числе. Поэтому не внесли. Но в этом году уже точно там буду, пусть болельщики не переживают. Сейчас я по должности отвечаю только за главную команду.



Ответственность везде высокая. Но лично мне показалось, что тренеру тяжелее. Когда ты играешь, находишься на льду, то можешь повлиять на ход ситуации. А как тренер ты всё видишь, понимаешь, объясняешь, но не всегда сам сразу реагируешь на какой-то резко изменившийся момент. Тренеру труднее с моральной точки зрения.



Я вместе с ребятами выхожу на лёд на тренировках. После каждого матча индивидуально разбираю, как играл каждый защитник, смотрю какие-то моменты. Что сделал хорошо, что — плохо, изучаю его, анализирую, что надо исправить или подтянуть. По большому счёту, в „Пингвинз“ у каждого защитника есть индивидуальный тренер в моём лице, который даёт ему важные советы. Делаю клипы, нарезки, показывающие, где надо прибавить. Мы это вместе смотрим, работаем на площадке и выполняем упражнения, чтобы исправить ситуацию», — приводятся слова Гончара на официальном сайте НХЛ.

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