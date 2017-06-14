NY Post: защитник «Рейнджерс» Кевин Кляйн хочет завершить карьеру в НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Кляйн склоняется к тому, чтобы завершить карьеру в НХЛ и провести следующий сезон в Европе. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.



32-летний защитник в прошедшем сезоне сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (3+11) очков, и один матч в плей-офф. У него остаётся год по контракту с «Рейнджерс» с зарплатой $ 2,75 млн. Кляйн провёл в НХЛ 12 сезонов в составе «Рейнджерс» и «Нэшвилл», набрав 154 (38+116) очка в 627 играх при показателе полезности "+22".