«Баффало» на два года продлил контракт с вратарём Улльмарком

«Баффало Сэйбрз» продлил контракт с вратарём Линусом Улльмарком на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. По новому соглашению голкипер будет зарабатывать $ 750 тыс. в год.

23-летний Улльмарк дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 и за два года провёл за «Баффало» 21 матч, в которых одержал восемь побед, показал процент отражённых бросков 91,3 и коэффициент надёжности 2,62. Большую часть прошлого сезона вратарь провёл в АХЛ, одержав 26 побед в 55 матчах с процентом отражённых бросков 90,9 и коэффициентом надёжности 2,87.