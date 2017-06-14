Прощание с бывшим генменеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным пройдёт 19 июня

2 июня после продолжительной болезни на 62-м году жизни скончался бывший генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин, отдавший омскому клубу 15 лет. Прощание с Бардиным состоится в понедельник, 19 июня, в фойе «Арены Омск», с 12 до 13 часов по местному времени, сообщается на официальном сайте «Авангарда».



Прах Бардина будет захоронен на Северо-Восточном кладбище Омска.

Бардин стал генеральным менеджером «Авангарда» в 1997 году и проработал в клубе до 2011 года. Вместе с ним омская команда стала чемпионом России в 2004 году, а также завоевала серебряные медали чемпионата в 2001 и 2006 годах, заняла третье место в 2007-м.