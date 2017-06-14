Захаркин: в «Югре» не надо никого уговаривать, я объяснил позицию по легионерам

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал решение клуба пригласить в команду легионеров. Защитник Туукка Мянтюля подписал с «Югрой» контракт на один год, кроме того, «Чемпионату» стало известно о скором переходе нападающего Вели-Матти Савинайнена.

«Не надо было никого уговаривать, я просто объяснил свою позицию. В «Югре» работают профессиональные люди, они умеют считать. Посмотрели на соотношение цена/качество, послушали доводы тренерского штаба, руководства, генерального менеджера. В итоге было принято такое решение. Доволен ли я, что в «Югре» снят запрет на приглашение легионеров? Так нельзя говорить. Поймите, таким вопросом вы унижаете русских хоккеистов. Я считаю, что в профессиональных командах должны выступать люди, которые реально усилят игру. И если у нас есть возможность приглашать на определённые позиции в том числе и иностранных хоккеистов, которые устраивают клуб в финансовом плане, то мы их зовём», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.