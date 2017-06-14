Брат Джонни Годро перешёл в фарм-клуб «Айлендерс»

Фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в Американской хоккейной лиге «Бриджпорт» подписал контракт с форвардом Мэттом Годро. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год. Нападающий является младшим братом лидера клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Джонни Годро.



В марте с 22-летним игроком, ранее не задрафтованным ни одним клубом Национальной хоккейной лиги, был подписан пробный контракт. В минувшем сезоне Годро-младший выступал в NCAA за Бостонский колледж. Новичок команды АХЛ в общей сложности набрал 35 (8+27) очков в 40 матчах.