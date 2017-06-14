Коваленко: следим за правилом «50 дней», молодёжи работать мешать не можем

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о текущих событиях в жизни организации и подготовке к открытию тренировочных лагерей клубов НХЛ.

«Профсоюз внимательно следит за ситуацией с открытием тренировочных лагерей в КХЛ и прежде всего за соблюдением правила «50 дней». Клубы КХЛ имеют право начать подготовку не раньше, чем за 50 дней до старта регулярного чемпионата, то есть после первого июля. Подавляющее большинство команд Лиги стартует в понедельник, третьего июля. Всё чётко, по закону. Многое зависит от главных тренеров, с которыми регулярно общаемся и находим контакт. Если правило «50 дней» окажется нарушено, то тут же отправим запрос в КХЛ, которая получает возможность клуб-нарушитель наказать.

Молодёжный сбор «Нефтехимика»? Там учли требования Регламента — в сборе примут участие игроки на просмотровых контрактах, в лагере не будут находиться тренеры команды КХЛ. Где-то можно согласиться с тренерами-ветеранами, которые говорят, что молодые российские хоккеисты очень долгий период времени находятся на каникулах. Если у молодёжи появляется желание дополнительно перед сезоном поработать, то профсоюз в этом вопросе ничего запретить не может. Когда же ситуация кажется нам спорной, мы отправляем в лагерь своего делегата.

Выходит на финишную прямую наше разбирательство с минским «Динамо» относительно уволенного ещё в 2014 году Александра Андриевского. Дисциплинарный комитет КХЛ обязал клуб погасить все задолженности перед белорусским специалистом. Решение в течение двух лет оспаривалось минчанами в Торгово-промышленной палате и в Кооперативном арбитражном суде. Данные организации в полном объёме подтвердили решение ДК КХЛ. Также с 2014 года тянется история с компенсационными выплатами для Кари Хейккиля, уволенного «Нефтехимиком». Там на свои силы понадеялся агент финского специалиста — и все сроки обращения и в профсоюз, и в арбитраж были им пропущены. «Дело Хейккиля» — хороший урок для других тренеров», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.