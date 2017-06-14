Генменеджер «Нью-Джерси»: рассчитываем сами воспользоваться 1 выбором на драфте

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро порассуждал о стратегии клуба на драфте НХЛ.



«Мне звонили, чтобы узнать, готов ли я опуститься ниже. Были предложения. Но я не перезвонил. Мы рассчитываем сами воспользоваться нашим первым выбором. Что заставит меня обменять право первого выбора? Я даже не могу ответить на этот вопрос. Такое случается очень редко.



Патрик и Хишир – замечательные игроки. У Патрика в этом году были травмы, но всем известно, что он потрясающий хоккеист и добьётся успеха. Хишира отличают хорошие габариты и талант. Мы в любом случае получим отличного хоккеиста», — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.

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