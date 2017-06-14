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Гуськов: сборная Канады разнообразит Евротур, будет огромная конкуренция

14 июня 2017, среда. 10:00. Хоккей

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал возможную встречу сборных России и Канады на Кубке Первого канала.

«Если бы Канада заявилась на все этапы Евротура, то это было бы здорово не только для нашей сборной, это разнообразило бы весь Евротур. Уже поднадоело играть с одними и теми же командами. Да, понятно, Европу выучили от и до, единственное, чем разнообразен Евротур — меняются составы играющих команд – чехи могут один состав выставить, шведы на один этап могут выставить сильный состав, на другой отправить молодёжь, а Канада есть Канада.

Поэтому в первую очередь конкуренция за первое место в таблице будет огромнейшая. Хотя, на мой взгляд, место на Евротуре не будет никаким образом влиять на то, что будет на Олимпиаде. В первую очередь это практика и так называемая тренировка, которая пойдёт на пользу не только нашей сборной, но и всем тем, кто будет участвовать в Евротуре. Во-первых, хорошо, что канадцы согласились участвовать, во-вторых, какой бы они состав ни привозили, для сборной России это в любом случае раздражитель.

Обыграв любой состав Канады, это такой психологический момент, который можно перенести на Олимпиаду. Не так важно, кто приедет, главное, те хоккеисты будут выступать в майках с изображением кленового листа, и обыграть такую сборную, неважно, в каком составе, – почётно. Это их проблемы, кого они будут привозить. Наша задача обыгрывать их», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

ФХР ведёт переговоры с канадцами об участии в Кубке Первого канала

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей Александр Гуськов Евротур
Новости. Хоккей
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