Обладатель кубка Гагарина-2011 вратарь Колесник покинул «Барыс»

Хоккейный клуб «Барыс» и вратарь Виталий Колесник расторгли контракт. Об этом информирует официальный сайт астанинсокго клуба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2016/17 голкипер провёл 6 матчей за команду из Астаны в регулярном чемпионате КХЛ и пропустил 4,17 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 85,5. В плей-офф хоккеист не играл. До этого на протяжении четырёх сезонов Колесник выступал за «Локомотив». Также на уровне КХЛ Колесник выступал за «Атлант» и «Салават Юлаев». В составе уфимской команды Колесник завоевал кубок Гагарина в сезоне-2010/11.