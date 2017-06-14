Гончар: я должен ещё поработать тренером в Америке, прежде чем ехать в Россию

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар поделился впечатлениями от завоевания второго подряд Кубка Стэнли в качестве тренера, а также порассуждал о своей тренерской карьере и качестве предстоящего олимпийского турнира.



«Хотелось выиграть Кубок Стэнли, мы его завоевали. И это гораздо важнее, чем индивидуальные призы. Я ведь вижу реакцию наших ребят. Они были рады, что вошли в историю как трёхкратные чемпионы. Сделали первый дубль в современную эру, когда введён потолок зарплат. Никто не мог взять Кубок Стэнли два года подряд. Теперь это получилось. Это настоящее счастье. Малкин провёл отличный сезон, играл в плей-офф на своём уровне. То, что на этот раз он набрал немного больше штрафа… Так вы видели накал страстей. У нас каждая серия была очень напряжённой. Эмоции били через край. Очень хотелось выиграть Кубок Стэнли, поэтому случались удаления.



Я ещё не работал наставником в российском хоккее. Работа в КХЛ? Я не готов дать ответ, потому что не могу судить с чьих-то слов. Нужно получать опыт изнутри, а говорить просто так не хотелось бы. Если так сложится, что я поработаю в КХЛ, тогда с удовольствием поделюсь мнением. Если это будет какое-то интересное предложение, которое поможет мне развиваться как тренеру, – почему бы нет? Но прежде чем ехать в Россию, я ещё должен поработать в Северной Америке, чтобы получить дополнительные знания. Хоккей не стоит на месте, а НХЛ двигается вперёд быстрее, чем остальные лиги. Так что на это дело я смотрю в плане развития. Мне важно учиться и прибавлять как специалисту.



ОИ-2018? НХЛ не отпустила ребят в Пхёнчхан – разумеется, Олимпиада от этого потеряет. Игроки тоже потеряют, потому что для многих это очень важный турнир. Особенно для европейцев, которые выросли на олимпийской мечте. Так что минус тут огромный для всего хоккея. Лето только начинается, подписание многих контрактов ещё впереди. Думаю, увидим ребят, которые поедут в КХЛ из Америки. Такой вариант тоже возможен», — цитирует тренера «Советский спорт».

«Малкин — 101-й в НХЛ». Как «Питтсбург» отмечал чемпионство Кросби с семьёй, селфи на льду, Малкин с Кастеровой, брызги шампанского и хаос в чемпионской раздевалке «Питтсбурга» — в обзоре соцсетей.