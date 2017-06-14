Игроки «Питтсбурга» посетили матч бейсбольной команды

«Питтсбург Пингвинз», 12 июня завоевавший свой второй Кубок Стэнли подряд, посетил матч бейсбольной команды «Питтсбург Пайрэтс». Об этом информирует клуб Национальной хоккейной лиги в своём «инстаграме».

«Питтсбург Пайрэтс» — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Данную бейсбольную команду основали в 1882 году. «Пингвинз» завоевали пятый Кубок Стэнли в своей истории.

Также фото можно посмотреть в официальном аккаунте команды Национальной хоккейной лиги в «Инстаграме».