Защитник Грин покинет «Лос-Анджелес», клуб выкупит его контракт

Двукратный обладатель Кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз» выкупит контракт защитника Мэтта Грина. Об этом информирует инсайдер клуба из Калифорнии Джон Розен. Клуб рассматривал возможность выкупить контракт хоккеиста ещё прошлым летом.



Контракт 34-летнего игрока обороны рассчитан ещё на один сезон, зарплата составляет $ 2,5 млн. Грин получит 2/3 от этой суммы в течение двух следующих сезонов.



В сезоне-2016/17 Грин провёл за «Кингз» 26 матчей регулярного чемпионата НХЛ — 2 (1+1) очка, показатель полезности «+3».