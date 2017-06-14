Каспарайтис и Николишин будут помогать главному тренеру «Эдинбурга» Христичу

Дарюс Каспарайтис и Андрей Николишин будут помогать главному тренеру команды британской элитной лиги «Эдинбург Кэпиталз» Дмитрию Христичу. Фактически они будут играть роль скаутов. Участник Матчей звёзд НХЛ, двукратный чемпион мира Христич завершил игровую карьеру в 2004 году и возглавил британскую команду.



«Оба моих друга будут помогать мне, это честь для меня. Мы будем вместе работать над тем, чтобы найти нужных игроков для клуба. Теперь у нас появится возможность поиска игроков в трёх различных регионах. Мы сможем построить сильную команду на следующий сезон», — цитирует Христича сайт Elite League.