Клуб второго швейцарского дивизиона Martigny Red Ice объявлен банкротом

Клуб второй по силе швейцарской лиги NLB Martigny Red Ice объявлен банкротом. Такое решение принято судом. Об этом информирует swisshockey.

Клуб был основан в 2008 году. После успеха на уровне любительского хоккея команда выступала в NLB С 2012 года. В 2015 и 2015 годах команда доходила до стадии полуфинала плей-офф. К 2017 году у Martigny Red Ice был один из самых больших бюджетов в NLB. Однако вскоре клуб начал испытывать финансовые трудности, появились задолженности по зарплате. Появились слухи о реорганизации или даже поглощении клуба.

