Бадюков: Захаркин зовёт серьёзных игроков, «Югра» будет биться за плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о перспективах «Югры» после подписания двух финских легионеров — Вели-Матти Савинайнена и Туукку Мянтюлю.

«Конечно, в «Югре» произошли наглядные изменения. Подписание контракта с Захаркиным — огромный шаг для всего округа. Команда будет двигаться в правильном направлении, постарается остаться в КХЛ. Отчисление Новокузнецка возымело действие на многие клубы, которые понимают, что они могут оказаться следующими в списке на вылет. Думаю, что «Югра» в следующем сезоне будет биться за плей-офф. Захаркин зовёт к себе серьёзных игроков. Идёт нормальный процесс построения боеспособного коллектива. Губернатор говорил, что отношение к команде изменится в лучшую сторону, и она будет прогрессировать.

Я не назвал бы Савинайнена суперсильным легионером. В Нижнем Новгороде он потерялся, но неизвестно, что будет в Ханты-Мансийске, где форвард уже играл ранее. Мянтюле хоть и 36 лет, но он сильный защитник. Пробовался во многих клубах, где-то не пошло. А вот в «Куньлуне» у Юрзинова финн получал много игрового времени. Он часто подключался к атакам, хорош в большинстве. Скорее всего Мянтюля станет ключевым защитником «Югры» в сезоне. Но специфика возраста может сказаться. Мы видим, что создаётся лидирующее звено из достаточно сильных иностранцев. Мянтюля — хорошее приобретение», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.