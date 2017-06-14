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Миронов: игроки «Красной Армии» являются лучшей молодёжью в МХЛ

14 июня 2017, среда. 13:25. Хоккей

Главный тренер «Красной Армии» Борис Миронов подвёл итоги сезона-2016/17. Московская команда завоевала Кубок Харламова.

«Ребята — молодцы, они сделали всё возможное и невозможное. Это чемпионство – их заслуга. Мы даже не рассчитывали перед первой игрой плей-офф, что так далеко пройдём. Мы просто выходили играть на победу каждый раз, ребята это понимали, поэтому такого не было. Хотя я знаю, что ближе к концу игроки уже почувствовали запах Кубка. Главное было не дать им расслабиться, что мы и сделали, а всю остальную работу они проделали сами. Мы хотели занять первое место в регулярном чемпионате, но где-то может быть мы ошиблись, дали много нагрузки и не рассчитали силы хоккеистов. Но зато к плей-офф мы подошли в оптимальной форме. Физическая форма – одна из главных составляющих хоккея. Ребята были очень хорошо готовы, поэтому 13 побед подряд – это закономерность.

Все мы работаем для первой команды. Наша задача – подготовить молодёжь, которая затем переходит в ВХЛ и КХЛ. Мы делаем своё дело и ребята доказали, что на данный момент они являются лучшей молодёжью в МХЛ. Взаимодействие с ЦСКА идёт постоянно, мы постоянно на телефоне, тем более с первой командой мы играем на одной арене, в этом плане проще кооперироваться. С тренерским штабом команды ВХЛ мы общались каждый день, обменивались мыслями, меня спрашивали кого можно рекомендовать для «Звезды»… Это рабочее общение, которое не прекращается ни на день.

В ближайшие дни начнем продумывать планы на сезон, общаться с руководством, узнаем, что они думают по поводу ближайшего будущего, тренеров, игроков. Работы действительно очень много. Отдохнуть если и сможем, то только чуть-чуть. ребята 1996 года рождения уже переходят на ступеньку выше. Остаются игроки 1997, 1998, 1999 годов рождения, плюс кто-то из 2000-го подтянется. Команда изменится очень сильно. Моя цель? Только выиграть всё, что можно, будь то Чемпионат мира, Олимпиада, или Кубок Гагарина. Необходимо заложить в голову, что нужно постоянно работать, делать все от тебя зависящее и никогда не опускать руки», — цитирует тренера официальный сайт МХЛ.

Источник: Официальный сайт МХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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