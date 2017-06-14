NHL.com: в рейтингах драфта среди форвардов 2 россиянина, Костин — первый

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил десятки лучших полевых игроков, доступных для драфта 2017 года. Клим Костин из московского «Динамо» возглавил топ-10 левых крайних нападающих. Также в топ-10 попал и Никита Попугаев из команды WHL «Принс Джордж».

В списки десяти лучших центральных и крайних правых нападающих россияне и вовсе не попали. Лидером рейтинга крайних правых нападающих стал Оуэн Типпет («Миссиссага», OHL). Лучший центрфорвардом сайт НХЛ признал Нолана Патрика («Брэндон», WHL).