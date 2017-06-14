НХЛ: судьи правильно не засчитали гол «Нэшвилла» в шестом матче финала

Национальная хоккейная лига пояснила ситуацию с незасчитанным голом «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче финала розыгрыша кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:2). «Пингвины» выиграли свой второй кубок Стэнли подряд и пятый раз за историю клуба. Гол «Нэшвилла» не был засчитан из-за свистка рефери Кевина Поллока, который потерял шайбу из виду. Судья посчитал, что голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей зафиксировал шайбу.



Директор по связям с прессой Джон Деллапина сообщил, что судья правильно поступил в такой ситуации и сослался на правило номер 34.8. Рефери имеет право остановить игру, если потерял шайбу из вида. Впоследствии может быть назначен видеоповтор, но он будет рассматривать только ситуацию до прерывания игры судьей. Шайба «Нэшвилла» была забита спустя доли секунды после свистка.



Видео эпизода с незасчитанным голом доступно на официальном канале sportsnet в YouTube



