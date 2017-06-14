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Плющев: ЦСКА провёл хорошую селекционную работу, но нужно сохранить Да Косту

14 июня 2017, среда. 15:00. Хоккей

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением по поводу продолжающихся переговоров ЦСКА о подписании нового контракта с нападающим Стефаном Да Костой, а также о перспективах Игоря Никитина в «армейском» клубе.

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«Вы знаете, это политика клуба. Да Коста хорошо вписался в «армейский» коллектив. Он исполняет роль центрального нападающего, а это достаточно дефицитная позиция в нашем хоккее. То, что «армейцы» провели хорошую селекционную работу, ещё не говорит о том, что все игроки по ходу первого сезона закрепятся в составе. Да Коста — это человек, который уже не первый сезон в команде. Стефан уже впитал некоторые моменты «армейской» системы, суть тренерских претензий. Повторюсь, вопрос касается внутриклубных дел. Если бы я был на их месте, то, наверное, вёл бы переговоры с Да Костой, так как он интересный игрок.

Мне сложно оценивать Игоря Никитина как тренера. Он и в сборной, и в клубе был на вторых ролях, а его практика в «Авангарде» выдающихся результатов не принесла. Посмотрим, есть ли у человека внутренний потенциал учиться у соперников, у своих коллег по сборной. Если есть, то он может вырасти в хорошего специалиста. ЦСКА — тот клуб, который требует от игроков и тренерского штаба максимальной отдачи, постоянно радовать болельщиков. Это клуб с историей, традициями, богатейшей культурой хоккея, так что много времени для разгона давать не будут», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК ЦСКА Владимир Плющев Игорь Никитин Стефан Да Коста
Новости. Хоккей
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